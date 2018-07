Boogerd blikt vooruit: ’Misschien kan Terpstra stunten’

„Niki Terpstra is iemand die zoets kan”, aldus Michael Boogerd. Ⓒ Getty Images

Michael Boogerd blikt tijdens de Ronde van Frankrijk dagelijks vooruit voor Telesport. Vandaag voor het laatst, want het is tijd voor de slotrit: over 116 kilometer van Houilles naar de Champs-Élysées in Parijs.