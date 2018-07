Roglic kort van stof na tijdrit

„Over de tijdrit kunnen we kort zijn. Het is zoals het is. Ik produceerde voldoende power, maar de andere waren vandaag gewoon beter en dan moet ik daar vrede mee hebben”, aldus de Sloveen van LottoNL-Jumbo.

Bekijk ook: Dumoulin stelt tweede plek veilig in Tour

Roglic moest zodoende genoegen nemen met plek vier. Chris Froome duwde hem van het podium. „Ik heb alles gegeven wat ik had maar meer zat er vandaag niet in.”

Toch was er ook tevredenheid bij de oud-schansspringer. „Al bij al was het een mooie Tour. Ik hou van deze wedstrijd. Ik eindig dan wel niet op het podium, maar met de vierde plaats in mijn tweede Tour de France ben ik heel blij. Het is een bevestiging dat ik het kan en dat belooft voor de toekomst.”

Bekijk HIER de uitslag van de etappe en de standen in de diverse klassementen.

Bekijk ook: Thomas totaal van slag door Tourzege