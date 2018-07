PSV is klaar voor Feyenoord

Een week voor het treffen met de Rotterdammers sloot PSV de voorbereiding af tegen een gerenommeerde tegenstander. Valencia, dat vorig jaar als vierde eindigde in de Spaanse competitie en dit seizoen in de Champions League uitkomt, trad met een sterk elftal aan tegen de Eindhovenaren.

Onder meer doelman Neto, Geoffrey Kondogbia, Dani Parejo, Rodrigo en Santi Mina verschenen aan de aftrap. Bij PSV, dat zonder Hirving Lozano (bank) en de aan een transfer gelinkte Santiago Arias begon, speelden nieuwelingen Denzel Dumfries, Nick Viergever en Angeliño hun eerste wedstrijd in het Philips Stadion.

De ploeg van trainer Mark van Bommel begon wat stroef en kwam halverwege de eerste helft op achterstand. Carlos Soler baande zich knap een weg door de PSV-defensie en zag zijn schot van richting veranderd worden door Dumfries. Jeroen Zoet was daardoor kansloos: 0-1.

De Jong

Die tegentreffer schudde PSV wakker. Aan de hand van de sterk spelende Gaston Pereiro, die opnieuw achter spits Luuk de Jong speelde, kreeg de regerend landskampioen meer grip op het spel. Tien minuten voor rust beloonde PSV zichzelf. De Jong kopte al vallend raak uit een hoekschop (1-1) en had ook een belangrijk aandeel in de 2-1 kort daarna.

De spits werd licht vastgehouden door Jeison Murillo en kreeg een strafschop. Pereiro maakte vervolgens geen fout. In de tweede helft lieten ook Zoet en de jonge Donyell Malen even hun klasse zien. Zoet had een goede redding in huis toen Rodrigo voor hem opdook, Malen stelde na een uur met een prachtig hakje Steven Bergwijn in staat om te scoren, maar zijn schot werd gepakt door Neto.

Lozano

Ruim twintig minuten voor tijd veerde het PSV-publiek op toen Lozano zijn opwachting maakte. De Mexicaan werd enthousiast begroet. Het waren zijn eerste speelminuten onder Van Bommel in de voorbereiding. In de slotfase passeerde Daniel Schwaab nog bijna zijn eigen doelman, maar Zoet lette goed op. PSV sluit daardoor met een goed gevoel de voorbereiding af. Eerder versloeg de ploeg van Van Bommel ook al Galatasaray (3-1) en Olympiakos (4-0). Het treffen met het Zwitserse Xamax Neuchatel eindigde gelijk (1-1).