Lozano: ’Op dit moment blijf ik bij PSV’

„Het is altijd een feest hoe ik hier behandeld wordt”, lachte Lozano na afloop bij Fox Sports. „Ik ben blij dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld en we moeten doorgaan waar we vorig seizoen mee zijn geëindigd: titels winnen. Daarvoor moeten we ons zo snel mogelijk de stijl aanmeten die de nieuwe trainer (Mark van Bommel, red.) wil.”

Duitsland een droom

De PSV-fans zagen de smaakmaker van vorig seizoen tijdens het WK Mexico een sensationele zege op (toenmalig regerend wereldkampioen) Duitsland bezorgen. „Spelen en dan ook nog scoren tegen Duitsland op een WK was een droom die uitkwam”, twinkelden de ogen van Lozano weer. „Het doelpunt was het mooiste moment uit mijn carrière, het hele toernooi was sowieso een unieke ervaring.”

Met zijn doelpunt vestigde Lozano nadrukkelijk de aandacht op zich, en de grote vraag is dan ook of de Mexicaan ook na de transferdeadline nog PSV’er is. „Op dit moment blijf ik bij PSV”, glimlachte de Eindhovense nummer 11. „Maar we zien wel wat er gaat gebeuren. Ik ben in elk geval gelukkig in Eindhoven.”

