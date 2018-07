PSV-spits Romero beent woedend weg

Romero beende vervolgens boos weg richting de catacomben. De Argentijn had duidelijk uitgekeken naar zijn eerste speelminuten in het Philips Stadion, maar mocht pas aan het einde van de wedstrijd binnen de lijnen komen van coach Mark van Bommel. Te laat, zo bleek.

Van Bommel legde bij FOX Sports uit waarom Romero, die na een lange blessureperiode eindelijk fit is, pas laat mocht invallen. „Hij heeft gister al met Jong PSV gespeeld. We wilden hem in laten vallen, maar de situatie was net zo dat de scheidsrechter affloot. Teleurgesteld? Ja, natuurlijk. Maar dat zou ik ook zijn.”

Aanvoerder

Luuk de Jong lijkt zijn aanvoerdersband terug te hebben bij PSV. De spits werd een week voordat het seizoen officieel begint tot captain benoemd in de oefenwedstrijd tegen Valencia. De Jong begon het vorige seizoen ook als aanvoerder, maar toenmalig PSV-coach Phillip Cocu ontnam hem de band toen hij in een vormcrisis verkeerde. Marco van Ginkel werd destijds naar voren geschoven.

Met een doelpunt en een belangrijke rol bij de beslissende strafschop van Gaston Pereiro had De Jong zijn waarde tegen Valencia (2-1). Van Bommel: „Luuk is de hele voorbereiding onze aanvoerder geweest. Ik heb nog niets definitief beslist, maar dat zal ik deze week doen.”