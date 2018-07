Anderson zet De Zwaan weer terug op aarde

De Zwaan ontpopte zich in de voorgaande rondes tot dé stuntman van het op twee na grootste toernooi van het jaar. In de eerste ronde schakelde hij direct Michael van Gerwen uit, waarna vervolgens in de achtste finale Adrian Lewis en in de kwartfinale Dave Chisnall eraan moesten geloven.

Bravoure

„Ik voel me het hele toernooi al lekker, dus waarom zou het tegen Gary niet kunnen lukken?”, vroeg De Zwaan zich voor het duel bij RTL7 af. „Ik denk dat ik 50 procent kans heb om de finale te bereiken”, zei De Zwaan vol bravoure over zijn clash met de tweevoudig wereldkampioen. „De vorige duels liet hij wat kansen op zijn dubbels liggen. Wellicht dat ik daarvan kan profiteren.”

De Zwaan startte het duel meteen met een 122-finish in zijn eigen leg en stond na de eerste vijf legs met 3-2 voor. Na de pauze verliep de tweede serie (met een break van beide spelers) precies hetzelfde als de eerste serie, waardoor er na tien legs een 5-5 tussenstand op het bord stond.

Opgeheven hoofd

Vervolgens liep Anderson na elke serie een leg uit. Na vijftien legs was het 8-7 en na twintig legs 11-9 voor de Flying Scotsman, die hoe langer hoe beter begon te gooien. Na de 11-9 was het verzet van De Zwaan gebroken en liep Anderson via een aantal sublieme legs uit naar een uiteindelijke 17-12 overwinning. In de finale neemt Anderson het zondagavond op tegen Mensur Suljovic (hij versloeg Peter Wright in de halve finale), terwijl De Zwaan het toernooi met opgeheven hoofd kan verlaten.