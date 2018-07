Anderson prijst Nederlandse dartsensatie

Bekijk ook: Anderson zet De Zwaan weer terug op aarde

„Het was een goed optreden. Je moet Jeffrey echt verslaan. Hij heeft een fantastische instelling en is een geweldige darter”, prees Anderson zijn 22-jarige opponent uit Nederland. De Zwaan won afgelopen week onder meer van Michael van Gerwen en Adrian Lewis. Ook tegen Anderson kon hij lang goed mee.

De Zwaan zette een gemiddelde van bijna 100 op het scorebord. Met ruim 106 deed Anderson het nog beter. Vooral scorend waren beide mannen bijzonder sterk. „We bleven de 180’ers er in gooien. Ik wist dat het lastig zou worden, en op het einde was ik een beetje nerveus”, erkende de tweevoudig wereldkampioen uit Schotland.

Anderson produceerde zestien keer de maximale score van 180. De Zwaan deed dat negen keer. In de finale stuit Anderson op de Oostenrijker Mensur Suljovic, die Peter Wright vloerde. „Ik vind Mensur een geweldige vent. Hij is een echte heer, maar ik haat het om tegen hem te spelen. De stijl van Jeffrey ligt mij beter”, zei Anderson.

De 47-jarige darter gaat voor zijn eerste eindzege bij de World Matchplay. De afgelopen tien jaar won Phil Taylor acht keer in Blackpool. Alleen Michael van Gerwen (2015 en 2016) mocht ook twee keer zegevieren van The Power, die inmiddels is gestopt.