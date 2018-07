Giro en Tour: Froome 13 seconden sneller dan Dumoulin

Over de Ronde van Italië en de Tour verdeeld, veroverde Froome na bijna 7000 kilometer fietsen opgeteld niet meer dan dertien seconden tijdwinst op Dumoulin. Vandaag eindigt de Tour in Parijs op de Champs-Élysées.

Tijdens de Giro pakte eindwinnaar Froome 46 seconden op Dumoulin. De kopman van Team Sunweb veroverde (ondanks 20 seconden tijdstraf in de etappe naar Mûr-de-Bretagne) in de Tour 33 seconden op de Brit van Team Sky. Geraint Thomas sluit de Tour af als winnaar.

Bekijk ook: Dumoulin en Froome in voetsporen Pantani

Froome en Dumoulin verzekerden zich door een sterke tijdrit van een plek op het podium in het eindklassement van de Tour de France. Dumoulin komt zondag als nummer twee aan in Parijs. Froome is de nummer drie in de eindrangschikking.

Het is voor het eerst sinds 1998 dat renners zowel tijdens de Giro d’Italia als tijdens de Ronde van Frankrijk bij de eerste drie eindigden. In dat jaar won Marco Pantani beide grote rondes.