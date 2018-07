De viervoudig wereldkampioen was soeverein op de Hungaroring bij Boedapest en kwam met ruime voorsprong als eerste over de meet. De coureur van Mercedes boekte zijn vijfde zege van dit jaar en al de 67e in zijn carrière.

Max Verstappen haalde het einde van de race niet. De Nederlander viel al na vijf ronden uit met een kapotte Red Bull.

Herbeleef de GP van Hongarije hieronder door middel van de tweets van Erik van Haren.