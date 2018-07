Primeur voor bloedende Rooney

Tijdens de 2-1 zege van ploeg op Colorado Rapids maakte de 32-jarige Engelsman het openingsdoelpunt. De voormalig aanvaller van Manchester United passeerde keeper Tim Howard.

In de slotfase liep Rooney een bloedneus op toen hij zijn verdedigers te hulp schoot. „Dit zal vast niet de eerste keer zijn dat hij heeft gebloed in een wedstrijd. Hij is een sterke jongen. Ik denk dat hij hier wel weer bovenop komt”, zei DC United-manager Ben Olsen.

Zijn ploeg staat onderaan in de competitie, maar het vertrouwen bij Olsen is groot in Rooney. „Hij doet het fantastisch in alle opzichten. Hopelijk kunnen we ons verbeteren met zijn scorend vermogen en leiderschap.”