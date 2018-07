Klaassen krijgt er onverwoestbare teamgenoot bij

Hij begint voor de vijfde keer in zijn loopbaan aan een dienstverband bij Werder. ,,We hebben besloten dat Claudio bij onze club zijn actieve carrière mag afronden'', aldus voorzitter Frank Baumann. ,,We kunnen een spits met zijn kwaliteiten en ervaring goed gebruiken. Hij kan ook van grote waarde zijn voor onze jonge spelers.''

Pizarro kwam in 1999 voor de eerste keer bij Werder. In 2001 verhuisde de trefzekere aanvaller naar Bayern München, waar hij tot en met 2007 bleef en 71 keer scoorde. Een verblijf bij Chelsea mondde uit in een verhuur aan Werder in 2009.

Daarna tekende hij weer voor drie jaar bij de Duitse club. In 2015 keerde hij opnieuw terug in Bremen na een tweede periode bij Bayern München. Afgelopen seizoen stond de Peruaan onder contract bij FC Köln. Pizarro heeft voor Werder al 271 wedstrijden gespeeld en 144 doelpunten gemaakt.

Enkele dagen eerder had Werder oud-Ajacied Davy Klaassen aangetrokken.