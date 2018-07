’Qatar saboteerde rivalen voor WK 2022’

De Britse krant Sunday Times beweert dat het land destijds in het geheim een campagne voerde om concurrenten zwart te maken.

Het biedingscomité nam een Amerikaans bedrijf en voormalige agenten van de CIA in de arm om de rivaliserende bids van met name de Verenigde Staten en Australië negatief in het nieuws te brengen. De krant baseert zich op e-mails die door een klokkenluider zijn gelekt.

Qatar kreeg in 2010 het WK voetbal van 2022 toegewezen. Het bid van het oliestaatje kreeg bij de stemmingsronde van de wereldbond FIFA de voorkeur boven bids van Amerika, Australië, Zuid-Korea en Japan. Vanaf het moment van de toewijzing bestonden er verdenkingen van corruptie. Een onderzoek van de Amerikaanse jurist Michael Garcia kon de omkoping niet bewijzen en sprak Qatar vrij.