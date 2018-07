Hamilton de baas in Hongarije

Met een straatlengte voorsprong eindigde Hamilton (Mercedes) boven Sebastian Vettel (Ferrari). Kimi Raikkönen (Ferrari) werd derde. Daniel Ricciardo (Red Bull) eindigde na een knappe inhaalrace op de vierde plaats, boven Valtteri Bottas (Mercedes).

Na een teleurstellende kwalificatie startte Verstappen vanaf P7 op de Hungaroring, het circuit waar hij juist zo graag wilde oogsten. In de stromende regen voelde de Nederlander zich zaterdag lelijk in de steek gelaten door zijn RB14. „Het lag aan de auto, die had geen grip”, reageerde Verstappen na afloop. Ook zijn Red Bull-ploeggenoot Ricciardo sloeg een modderfiguur in de kwalificatie. Hij moest de GP zelfs vanaf plek twaalf beginnen.

Direct naar P5

De pole position was voor Hamilton, die al vijf keer de sterkste was op de Hungaroring. Zijn Mercedes-teamgenoot Bottas stond naast hem. Daarachter bevonden zich de Ferrari’s van Raikkönen en Vettel.

Carlos Sainz (Renault) en Pierre Gasly (Toro Rosso) werden bij de start direct gepakt door Verstappen, die P5 innam. Ricciardo zakte door toedoen van Marcus Ericsson, die vol op zijn linkerwiel knalde, naar P16. Voor Charles Leclerc (Sauber) zat de race er na de eerste bocht al op.

Ellende Verstappen

In de zesde ronde sloeg het noodlot ook toe bij Verstappen. De Nederlander viel stil vanwege een gebrek aan power en parkeerde zijn auto vloekend en tierend langs de baan. Verstappen ging daarmee terug in de tijd. Een jaar geleden had hij ook al motorproblemen met Renault en was de achterstand op Mercedes en Ferrari te groot.

Vettel en Hamilton

Zonder Verstappen ging de race verder. Ricciardo herstelde zich knap van zijn valse start en nestelde zich op de helft van de GP in de topvijf. Voorin ging de strijd tussen Vettel en Hamilton verder. Laatstgenoemde dook als eerste de pit in en ging op verse banden de Duitser achterna. Toen Vettel eenmaal ook naar binnen ging, kwam hij er slecht uit. De Ferrari-coureur verloor niet alleen de koppositie aan Hamilton, maar moest ook Bottas zien te achterhalen.

In navolging van Leclerc en Verstappen viel na 51 ronden ook Stoffel Vandoorne (McLaren) uit met motorproblemen.

Actie

Kort voor het einde, toen Hamilton de concurrentie op een onoverbrugbare achterstand had gezet, greep Vettel zijn kans. De Duitser stak Bottas weer voorbij, die nog even werd geraakt en daardoor ook gepasseerd werd door Raikkönen.

Ook Ricciardo leek hem te passeren, maar dat stond Bottas niet toe. De Fin raakte de Red Bull-coureur, die even van de baan raakte. In de laatste ronde passeerde Ricciardo Bottas alsnog.

Uitslag: 1. Hamilton (Mercedes), 2. Vettel (Ferrari), 3. Raikkönen (Ferrari), 4. Ricciardo (Red Bull), 5. Bottas (Mercedes).