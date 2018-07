Verstappen: ’Gewoon schijtzooi’

In niet mis te verstane woorden liet de Limburger weten wat hij van de Renault-motor vond, de reden van zijn uitvallen. „Het begon goed, met meteen twee posities winst. Maar wat er daarna gebeurt, belachelijk.”

Hij vervolgt voor de camera van Ziggo. „Ik denk dat Christian Horner het al goed heeft uitgelegd. Je betaalt miljoenen voor een A-product. Het slaat gewoon nergens op. We weten van wie het is, het is niet de schuld van het team. Maar het is wel enorm zuur.”

De Nederlander herhaalde min of meer de kritiek van zijn teambaas Christian Horner. Die liet aan Sky Sports weten dat Renault geen waar levert voor zijn geld.

Red Bull kondigde eerder aan na dit seizoen de samenwerking met motorleverancier Renault te beëindigen en over te stappen naar Honda. Volgens Horner levert Renault in die wetenschap niet meer de maximale service. Verstappen zag het ook somber in voor de rest van het seizoen. „Als de onderdelen van de motor zo makkelijk kapot blijven gaan, is dat niet positief voor de rest van het jaar. Gelukkig is het volgend jaar anders.”

Verstappen scoorde door zijn uitvalbeurt geen punten en staat nu zesde in het WK met 105 punten. Kampioenschapsleider Lewis Hamilton heeft er inmiddels 213.