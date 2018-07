Tourwinnaar Thomas naar Surhuisterveen

Het criterium probeert jaarlijks de Tourwinnaar aan de start te krijgen. Vorig jaar lukte het niet Chris Froome naar Friesland te halen. Het jaar ervoor had de Brit het criterium gehuld in de gele trui nog wel gewonnen. Dit jaar kan de organisatie pronken met de nummers één en twee uit de Tour want ook Tom Dumoulin gaat in Surhuisterveen van start.

„Wij hadden onze zinnen gezet op de Tourwinnaar”, meldde Erik Jager namens de organisatie. „Het heeft wat zweetdruppels gekost, maar vanmorgen was de deal rond. Een hele opluchting.” In een eerder stadium waren al de noorderlingen Bauke Mollema en Tom-Jelte Slagter vastgelegd. Ook de Brit Luke Rowe, ploeggenoot van Thomas bij Sky, Laurens ten Dam en Ramon Sinkeldam komen naar Surhuisterveen, waar de wedstrijd om 19.00 uur begint.