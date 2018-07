Tourzege Thomas; na 28 jaar weer Nederlander op podium: Dumoulin

Het is voor het eerst sinds 1990 dat er een Nederlander op het podium van de Ronde van Frankrijk staat. Destijds eindigde Erik Breukink als derde.

Ⓒ HH

Voor Thomas is het zijn eerste Tour-zege. De Welshman ging oorspronkelijk als ’plan B’ van Team Sky van start, maar kopman Chris Froome kampte in de derde week van de Tour toch met naweeën van de Giro d’Italia. Thomas kraakte echter geen moment en won zelfs twee bergritten. Hij bleek over drie weken simpelweg de allersterkste van het peloton te zijn.

De 21e etappe was uiteindelijk een prooi voor Kristoff in een massaspurt.

Ⓒ REUTERS

Na de gebruikelijke champagne-momenten, mocht de afzwaaiende Sylvain Chavanel van het peloton nog even vooruit rijden voor zijn eigen Franse publiek. Daarna begon het spel van de sprintploegen. Yves Lampaert (Quick-Step) leek heel even te gaan stunten in de laatste honderd meters, maar werd toch nog ingehaald door het aanstormende peloton. In de sprint bleek Kristoff met zijn ploeg UAE Team Emirates de sterkste.

De zege van Thomas betekende dat Sky van de laatste zeven Tours er zes won. Bradley Wiggins was de eerste in 2012, daarna volgden Tourzeges van Froome in 2013, 2015, 2016 en 2017. De groene trui (punten) was voor de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan. De andere truien gingen naar de Fransen Julian Alaphilippe (berg) en Pierre Latour (jongeren). Het Spaanse Movistar won het ploegenklassement.