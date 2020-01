Windsurfer Kiran Badloe: ’Overal ter wereld zien we dode vissen in plastic’

Kiran Badloe geniet van zijn leven als windsurfer: „De meeste trainingspartners zijn goede vrienden van mij.” Ⓒ Rene Bouwman

Het jaar 2020 staat voor veel Nederlandse topsporters in het teken van de Olympische Spelen. Op weg naar Tokio komen in deze lifestyle-rubriek atleten aan bod die in de Japanse hoofdstad kunnen gaan schitteren. Windsurfer Kiran Badloe moet zich via een tweestrijd met regerend kampioen en goede vriend Dorian van Rijsselberghe eerst nog zien te plaatsen. Mocht hij in die missie slagen, dan is olympisch goud het volgende doel.