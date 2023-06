Opmerkelijk: hoofdtrainer Dick Schreuder verlaat PEC Zwolle per direct

Volgens bronnen rond PEC Zwolle zou de Spaanse Segunda Division-club CD Castellon de nieuwe werkgever zijn van Schreuder. Henry van der Vegt leidt vanochtend de training van de Zwollenaren.

Voor Schreuder komt hiermee een einde aan een ruim anderhalf jaar durend dienstverband in Zwolle. Schreuder werd maandag nog gekozen tot Trainer van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie. Er was afgelopen seizoen veel belangstelling voor Schreuder, maar die legde aanbiedingen van Fortuna Sittard, Willem II, Vitesse, FC Utrecht en FC Groningen naast zich neer, omdat hij zich gecommitteerd had aan het terugbrengen naar de Eredivisie van PEC Zwolle na de degradatie een jaar eerder. Daarin slaagde Schreuder met vlag en wimpel. Door beslag te leggen op de tweede plaats keerde PEC Zwolle in één jaar terug op het hoogste niveau.

Schreuder stapte in november 2021 in bij PEC Zwolle als opvolger van Art Langeler toen de Zwollenaren stijf onderaan stonden. Na een stroeve start wist Schreuder er nieuw elan in te brengen en na de winterstop kwam handhaving nog binnen handbereik, maar uiteindelijk deed de slechte seizoenstart PEC de das om en degradeerde Schreuder met zijn team.

Transferwaarde PEC-talenten

Met een drastisch verjongd team wist PEC Zwolle in de Keuken Kampioen Divisie direct weer de weg omhoog in te zetten en promotie af te dwingen. Schreuder slaagde erin enkele jonge talenten zich door te laten ontwikkelen, waarmee PEC weer transferwaarde op het veld kreeg. Eind vorig seizoen werd Mees de Wit al voor 2,3 miljoen euro verkocht aan AZ.

Deze zomer hebben Thomas van den Belt (voor 850.000 euro verkocht aan Feyenoord) en Younes Taha (voor circa 1 miljoen euro verkocht aan FC Twente) de kassa doen rinkelen, terwijl er veel belangstelling is voor verdediger Thomas Beelen. FC Twente en AZ hebben al biedingen uitgebracht op de jonge verdediger, die bij de komst van Schreuder bij het tweede elftal op de bank zat.

Technisch directeur Marcel Boudesteyn reageert op het vertrek: „Toen Dick in 2021 hier binnenkwam was er een hele duidelijke doelstelling. Zorgen dat PEC Zwolle behouden zou blijven voor de Eredivisie óf, bij degradatie, zo snel mogelijk terugkeren. Het was ontzettend knap dat het Dick en zijn trainersstaf nog bijna lukte om PEC Zwolle in de Eredivisie te houden, maar toen hij tekende wisten wij dat degradatie ook een heel reëel scenario zou zijn. Na het onvermijdelijke heeft Dick in rap tempo met een gemêleerd team van jonge onervaren en oudere ervaren spelers een prachtig team gesmeed. Met de daaruit voortvloeiende promotie als absoluut hoogtepunt. Ook de spelersgroep heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt en het individu is sterker geworden. Dick had nog een contract tot medio 2025. Die periode hadden we graag volgemaakt, maar de interesse van clubs uit binnen- en buitenland was al die tijd groot. Het siert Dick dat hij de voorbije maanden is gebleven en samen met zijn team PEC Zwolle heeft teruggebracht naar de Eredivisie. Het is ontzettend jammer dat hij ons nu gaat verlaten, maar ook dat hoort bij de voetballerij. Ik wens Dick en ook Johan veel succes voor de toekomst en dank hen voor bewezen diensten.”

Dick Schreuder kijkt terug op een mooie periode bij PEC Zwolle: „Toen ik eind 2021 in Zwolle terechtkwam, stond de club er sportief niet goed voor. Maar vanaf dag één hadden we intern allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ondanks de druk van de buitenwacht, zijn we altijd rustig gebleven en wisten we waar we mee bezig waren. Een nederlaag of een serie mindere wedstrijden veranderde daar niets aan. Dat we uiteindelijk zijn gepromoveerd is het allermooiste. Voor de supporters, sponsoren, de medewerkers natuurlijk en iedereen die betrokken is bij PEC Zwolle. Ik zie mijn periode in Zwolle dan ook als een geslaagd project. Ik heb veel clubs afgezegd, omdat ik niet wilde stoppen met waar we hier mee bezig waren. Voor de kans die me nu is aangeboden wil ik echter gaan. Een goed moment om te vertrekken is er nooit, maar ik wil mijn opvolger ook de kans geven vanaf de voorbereiding met dit team aan de slag te gaan. Daarom verlaat ik PEC Zwolle nu voor een nieuwe project elders. Ik weet zeker dat het afgelopen jaar in vele opzichten goed is geweest voor de club. De komende jaren hoop ik dat PEC Zwolle zich weer stevig nestelt in de Eredivisie en daar heb ik ook alle vertrouwen in.”