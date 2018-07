Van Persie verdient aanvoerdersband Feyenoord

Daar komt nog iets bij. Van Persie draagt door zijn achtergrond ook een stukje Feyenoord-dna met zich mee. In Amsterdam aarzelden ze vorig seizoen niet om de zelf opgeleide Matthijs de Ligt als 18-jarige te benoemen tot ’captain’. Ook De Ligt staat voor kwaliteit én het dna van de club.

Giovanni van Bronckhorst zegt deze week de keuze te zullen maken. Tijdens de laatste testwedstrijd voor het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal zat de aanvoerdersband gisteren om de arm van de Australische doelman Brad Jones. In het afgelopen jaar was juist de doelman een van de spelers op wiens hoofd kritiek neerdaalde.

Kritiek op Van Persie zal er niet gauw komen. Het publiek in De Kuip likte tegen de ploeg uit de Spaanse Primera Division weer de vingers af bij de dingen die de routinier liet zien. In de combinatie met Steven Berghuis was hij zelfs briljant. In één klap kreeg de Feyenoord-aanhang wat extra hoop voor het seizoen 2018/2019, waarin het los van regerend kampioen PSV moet opboksen tegen het grote geld en de even grote aankopen van Ajax.