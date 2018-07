VIDEO - Sky maakt Movistar belachelijk

Daarin is een zelfgemaakt nummer te horen waarin de spot wordt gedreven met concurrent Naïro Quintana en zijn Movistar-ploeg. „Het team van Quintana is gedoemd om te mislukken”, zingen de Sky-renners in koor. Teambaas Dave Brailsford lijkt het nummer zelfs in te zetten.

Ook Chris Froome toont zich van een kant die we nog niet zagen tijdens deze Tour (rond 3.50 min in het filmpje). „Ik hou van de Fransen, het beste publiek ooit. Ik kan niet wachten om volgend jaar terug te komen”, zegt hij sarcastisch, gevolgd door een brede glimlach.

Op het moment dat Rowe richting Froome gaat, schakelt dj ’G’ Thomas over naar It wasn’t me van Shaggy. Wellicht een subtiele verwijzing naar de salbutamol-affaire en de reacties van het Franse publiek daarop tijdens de afgelopen Tour?