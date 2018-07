Dumoulin: ’Meer geld maakt je niet gelukkiger’

Zeker wanneer dat wordt afgezet tegen de kracht van Team Sky. Al is dat ook een budget van 35 miljoen euro waarover het Britse keurkorps beschikt vergelijken met de 17 miljoen van Sunweb.

„Natuurlijk maakt meer geld het leven gemakkelijker. Maar zijn ze gelukkiger?”, wees Dumoulin naar het negativisme dat Team Sky langs het parcours ontving.

Tom Dumoulin krijgt een zoen van zijn vriendin. Ⓒ ANP

„Uiteindelijk hangt het altijd af van de benen van de kopman. In de Giro en de Tour hadden zij met respectievelijk Froome en Thomas ook de sterkste man in het veld in hun ploeg. In de laatste kilometers op een klim moet je het toch altijd zelf doen. Als je daar niet meekunt, heb je niks aan een sterk team.”

„Het is té gemakkelijk om te zeggen dat Thomas de zege voor een groot deel aan zijn team heeft te danken. Hij heeft drie weken lang geen enkele fout gemaakt en was gewoon de sterkste.”

Tom Dumoulin passeert de Arc de Triomphe. Ⓒ ANP