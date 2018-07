Nederland doet mee om munten in Tour

Team Sunweb is tweede in deze lijst, vooral door de prestatie van Tom Dumoulin. De top drie wordt gecomplementeerd door de andere Nederlandse formatie, LottoNL-Jumbo.

Dat Sky bovenaan staat, komt voor een belangrijk deel van de 500.000 euro die Geraint Thomas overhoudt aan zijn eindzege.

Het EF-Drapac van Sep Vanmarcke sluit met 14.420 euro als 22e de rij. En dat moet verdeeld worden onder de acht renners en al het personeel. Opvallend, want in 2009 deed de ploeg (Toen nog Garmin-Slipstream) het nog verrassend goed, met een toen nog onbekende Bradley Wiggins die uiteindelijk derde in de Tour werd.

Prijzenklassement:

1. Sky 728.630 euro

2. Sunweb 245.280

3. Lotto NL 190.980

4. Quick-Step 145.070

5. Bora 125.900

6. Movistar 114.620

7. Emirates 100.650

8. Bahrein 86.050

9. AG2R La Mondiale 69.800

10. Trek 58.850

11. Wanty 56.600

12. BMC 54.340

13. Astana 53.530

14. Groupama-FDJ 53.290

15. Direct Energie 40.850

16. Fortuneo-Samsic 36.590

17. Cofidis 25.780

18. Mitchelton 20.970

19. Katusha 18.070

20. Lotto-Soudal 16.750

21. Dimension Data 15.730

22. EF-Drapac 14.420