VIDEO - Ricciardo geeft middelvinger aan Bottas

Want in de laatste ronde passeerde een boze Ricciardo Bottas alsnog, om zodoende vierde in Boedapest te worden.

Bekijk ook: Hamilton de baas in Hongarije

In het voorbijgaan was de doorgaans goedlachse Red Bull-coureur goed kwaad. Een middelvinger richting de Fin was het gevolg.

Opmerkelijk detail: ook vorig jaar tijdens de Hongaarse GP gaf Ricciardo een middelvinger weg. Slachtoffer destijds: Max Verstappen. Hij was pislink op de Nederlander, omdat hij door hem uit de race was gereden. Toen Verstappen voor de eerste keer langs de gestrande Ricciardo reed, stak deze zijn middelvinger op.