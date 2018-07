FOTO - Cancellara breekt voet

Want de huidig olympisch kampioen tijdrijden heeft tijdens een trainingsritje zijn voet gebroken. De Zwitser meldt op Instagram dat hij bij de afsluitende rit naar de Champs-Élysées eigenlijk in Parijs had moeten zijn, als verslaggever voor Eurosport. In plaats daarvan zat hij met zijn voetje omhoog in Bern.

