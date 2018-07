Olympisch kampioene komt om bij ongeval met jetski

De 38-jarige Skofterud won olympisch goud met de Noorse ploeg op de 4x5 kilometer estafette in Vancouver 2010 en was op deze discipline ook tweevoudig wereldkampioene (2005 en 2011).

Haar dode lichaam werd zondag gevonden door de reddingsbrigade van het eiland St. Helena in het zuiden van Noorwegen. De Noorse skibond sprak van een ,,niet te bevatten tragedie''.

Haar vriendin en landgenote Marit Bjørgen, met acht gouden langlaufmedailles de succesvolste olympische sporter ooit, was diep bedroefd. ,,Dit is voor mij een schok en een onbevattelijke tragedie. Ik kende Vibeke als de warmste, liefste en vrolijkste vrouw ter wereld; ze was een en al levensvreugde'', zei ze in de Noorse krant VG.