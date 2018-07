Verstappen zegt sorry na scheldkanonnade

De Nederlander ging zondag direct na zijn vroege uitvalbeurt in de Grand Prix van Hongarije volledig door het lint.

„Als ik terugblik op gisteren ben ik nog steeds teleurgesteld, al vind ik wel dat ik in the heat of the moment niet de juiste woorden heb gebruikt”, stelde de 20-jarige coureur op Instagram.

Wel hield Verstappen vast aan zijn kritiek aan Renault. „Mijn frustraties kwamen natuurlijk niet uit het niets. Opnieuw was er sprake van een onverwacht motorprobleem. Dat is ons de laatste jaren te vaak overkomen”, aldus Verstappen, doelende op de aanhoudende perikelen rond de Franse krachtbron.

Bekijk ook: Verstappen helemaal klaar met Renault

In aanloop naar het raceweekeinde in Boedapest dachten Verstappen en Red Bull Racing juist goede zaken te kunnen doen op de bochtige Hungaroring. Dat bleek echter niet het geval. Mercedes en Ferrari waren veel sterker.

Toch kende de Limburger een voortvarend begin van de race. Binnen een paar bochten was hij van de zevende naar de vijfde plaats opgeschoven.

„We waren met behoorlijke verwachtingen naar Boedapest afgereisd, maar bleken niet in staat om competitief te zijn. Dat maakte het allemaal extra pijnlijk, zeker ook omdat ik goed aan de race was begonnen.”

Pas op 26 augustus, wanneer de GP van België op het programma staat, komen Verstappen & co weer in actie. „Eerst is het nu tijd voor de zomerstop. Ik hoop dat we straks sterker terugkomen.”