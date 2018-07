Video - Messi dolt zijn gigantische hond

Zijn vrouw, Antonella Roccuzzo, heeft op Instagram een filmpje geplaatst waarop te zien is hoe de 31-jarige Argentijn zijn hond dolt met een potje hooghouden.

De gigantische mastiff probeert de bal te onderscheppen, terwijl de kinderen van Messi hoorbaar genieten van de kunsten van hun vader. Bekijk hieronder de beelden:

Messi is aan het bijkomen van een loodzwaar voetbalseizoen en een teleurstellend WK. Met FC Barcelona veroverde de vedette de landstitel en de Copa Del Rey, maar in de Champions League ging het in de kwartfinales mis voor de Catalanen.

Messi hoopte in Rusland voor het eerst in zijn leven wereldkampioen te worden, maar in de kwartfinales vloog hij er in de achtste finales met de krakkemikkige Argentijnse ploeg uit tegen Frankrijk: 4-3 verlies.