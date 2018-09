Mexico komt Duitse droomstart niet meer te boven

Bij afwezigheid van de geschorste Andres Guardado was Hector Moreno aanvoerder van Mexico, maar de bij PSV vertrokken verdediger wist in de openingsfase niet wat hem overkwam. Eerst schoot Goretzka met een schuiver in de lange hoek raak op aangeven van Benjamin Henrichs, en nog voor dat de Mexicanen van de schrik bekomen waren, lag de 2-0 er al in.

Ochoa

Een knappe steekpass van Timo Werner in de loop van Goretzka werd door de middenvelder van Schalke 04 op waarde geschat en in de verre hoek tot doelpunt gepromoveerd. Zo moest Guillermo Ochoa, de doelman die het Nederlands elftal op de dag af drie jaar geleden nog zo lang dwars zat in de achtste finale van het WK in Brazilië, binnen acht minuten al twee keer vissen.

Leon Goretzka scoort twee keer binnen acht minuten. Ⓒ AFP

Werner had nog voor de twintigste minuut de ellende nog groter kunnen maken voor Mexico, maar Ochoa pareerde zijn schot in de korte hoek. Pas na ruim een half uur spelen lieten de Mexicanen zich zien. Giovani dos Santos verzuimde getreuzel van Julian Draxler af te straffen en schoot slap naast, kort daarop schoot de oud-speler van Barcelona tegen doelman Marc-André ter Stegen op, en weer iets later kon Javier Hernandez de bal niet binnentikken toen hij vrij voor de keeper opdook.

Rekening gepresenteerd

Dat Mexico in die fase niet scoorde, daar kreeg het na een klein uur spelen de rekening voor gepresenteerd. Werner rondde een prachtige aanval via Draxler en Jonas Hector simpel af, en daarmee was de Duitse finaleplaats binnen.

Hirving Lozano worstelt zich een weg door de Duitse defensie. Ⓒ AFP

Op dat moment stond Hirving Lozano al op het veld. De kersvers PSV'er was door bondscoach Juan Carlos Osorio op de bank gesposteerd, maar mocht meteen na rust het veld in als vervanger van Javier Aquino. De meest opvallende bijdrage van Lozano was een uitstekende voorzet op Raul Jimenez, die zijn duikkopbal buiten bereik van Ter Stegen op de lat zag belanden.

Een fantastische afstandsknal van Marco Fabian leverde Mexico twee minuten voor tijd alsnog de verdiende eretreffer op. Ajacied Amin Younes, tien minuten voor tijd in het veld gekomen voor Draxler, zorgde in blessuretijd voor het slotakkoord. De linksbuiten rondde een Duitse aanval op aangeven van Emre Çan beheerst af met een bekeken bal in de lange hoek.