Premium Het beste van De Telegraaf

Baanrecord aan flarden Amerikaanse sensatie Stolz steelt show in Stavanger

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Jordan Stolz is een klasse apart op de 1500 meter. Op het zware Noorse ijs rijdt de Amerikaan het krap zeven jaar oude baanrecord aan flarden. Ⓒ Orange Pictures

AMSTERDAM - Menig schaatsliefhebber keek in de afgelopen weken al met stijgende verbazing naar de tijden die de 18-jarige Amerikaan Jordan Stolz in eigen land liet noteren. Tijdens de eerste World Cup van het seizoen in het regenachtige Stavanger ging het piepjonge multi-talent daar vrijdag vrolijk mee verder. Op het zware Noorse ijs reed Stolz het krap zeven jaar oude baanrecord op de 1500 meter aan flarden en stelde hij met overmacht de overwinning veilig: 1.44,89.