Marco van Basten: ’Arbiter moet uitleg geven’

,,Het voetbal zal veel eerlijker worden", voorspelde directeur betaald voetbal Eric Gudde van de voetbalbond. ,,Dat heeft het WK aangetoond."

Het videocentrum Ⓒ ANP

De VAR, zoals videoarbiter wordt afgekort, krijgt in het nieuwe voetbaljaar een rol bij iedere eredivisiewedstrijd. Hij bekijkt ook de beslissende duels in de KNVB-beker, play-offs en de strijd om de Johan Cruijff Schaal vanuit het centrum dat op het terrein van de KNVB in Zeist is neergezet. Bij al die wedstrijden krijgt hij beelden van minimaal zes camera's die langs het speelveld staan.

De KNVB maakt zich vanaf 2011 al hard voor de invoering van de VAR en heeft voor de komende vijf jaar 9 miljoen euro vrijgemaakt voor het project. Marco van Basten, bij de FIFA belast met scheidsrechterszaken, is blij met het initiatief. ,,We zullen nog steeds discussie houden of het wel of geen hands was", zegt hij. ,,Maar vroeger discussieerden we over tien zaken en nu nog maar over drie.''

Makkelie achter de knoppen. Ⓒ ANP

De VAR kan ingrijpen bij doelpunten, strafschoppen, buitenspel, rode kaarten en persoonsverwisselingen (verkeerde speler krijgt een kaart). Dat is volgens Van Basten wel even genoeg. ,,Want anders blijven we maar vergaderen op het veld. In mijn ogen zou het wel goed zijn als de videoscheidsrechter of echte arbiter na afloop uitlegt waarom hij bepaalde beslissingen heeft genomen. Dan kunnen mensen zich beter inleven in zijn situatie."