FIFPro kritisch op Ajax en andere clubs

Volgens de belangenorganisatie hebben ten minste vijftien internationals alweer meegedaan aan internationale competities van hun club, zonder dat ze minstens vier weken rust hebben genomen.

De FIFPro wijst daarbij onder meer naar de Ajacieden Lasse Schöne (Denemarken) en Dusan Tadic (Servië), die met hun club in de kwalificatie van de Champions League tegen Sturm Graz speelden. Ook Hakim Ziyech (Marokko) en Nicolas Tagliafico (Argentinië) speelden tegen de Zwitsers.

Volgens de FIFPro schaadt dit de belangen van de spelers. ,,Het is in medisch opzicht herhaaldelijk aangetoond dat te weinig rust in de overvolle speelkalender zeer riskant is.''