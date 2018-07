FOTO’s - Tourheld Tom topattractie in Boxmeer

Voor de start werd de nummer twee van de Tour omringd door wielerfans die met hem op de foto wilden en hem om een handtekening vroegen.

Net als in Frankrijk werd Dumoulin overigens tweede. Bram Tankink, die na dit seizoen stopt, bleek de sterkste in Boxmeer. De derde plaats was voor Bauke Mollema.

Tom Dumoulin voor de start van het wielercriterium Daags na de Tour. Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ook al ben je een Tourheld je mag zelf je fiets uit de auto halen. Ⓒ ANP

Ⓒ ANP