Bookmakers: Mourinho op de wip in Manchester

En dat niet alleen, ook omdat hij in de VS op de vooravond van de wedstrijd tegen Real Madrid voor de Champions Cup denigrerende opmerkingen maakte over zijn spelersgroep. Resultaat: volgens de bookmakers is ’The Special One’ de eerste coach die zal vliegen in de Premier League.

Het verschil tussen Pep Guardiola en Mourinho: de eerste liet zich al in de voorbereiding lovend uit over de jonge talenten in zijn spelersgroep, de tweede mokt alleen maar. Morgen speelt Manchester United in Miami in de International Champions Cup zijn laatste wedstrijd tegen Real Madrid, maar nog geen twee weken voor de start van de Premier League zorgt de coach alleen maar voor onrust bij de Red Devils.

Laks transferbeleid

Door na de wedstrijd tegen Liverpool (4-1-verlies) in het bijzijn van Bryan Glazer, die de eigenaars Joel en Avram Glazer vertegenwoordigde, openlijk zijn spelersgroep aan te vallen: „Ik zou zelf niet betalen om deze twee teams aan het werk te zien.” En: „Dit is mijn ploeg niet. De helft van deze spelers zal hier niet meer zijn op 9 augustus.” Hij benadrukt daarmee op het feit dat hij nog wacht op WK-gangers Pogba, Lukaku, Young en Lingard, maar het is ook bedoeld om de aandacht van Woodward te krijgen.

Zijn relatie met Woodward was al langer onderkoeld en nu verwijt de Portugees openlijk diens lakse transferbeleid. Want de 80 miljoen euro die de coach ter beschikking kreeg voor versterkingen zijn intussen op aan de Braziliaanse middenvelder Fred, de Portugese rechtsachter Diogo Dalot en reservedoelman Lee Grant en Woodward is vooralsnog niet van plan meteen meer geld uit te geven. Toch niet zolang er niet verkocht wordt.

Bookies

Dat zint Mourinho niet. En dat stak hij na de nederlaag tegen Liverpool niet onder stoelen of banken. Gevraagd of United inderdaad interesse heeft in Harry Maguire van Leicester en Yerry Mina van Barcelona bromde hij alleen maar: „Ik heb al enkele maanden geleden vijf namen gegeven. Ik moet afwachten of er daar een van komt. Misschien wel, misschien niet.”

Waarmee hij Woodward nogmaals in de wind zette en de stemming bij Manchester op de vooravond van het duel met de Champions League-winnaar stilaan naar het kookpunt stijgt.

En dat wordt ook zo begrepen in de Engelse gokkantoren. Daar kan twee weken voor de start van de Premier League al worden gegokt op welke coach het eerst zal worden ontslagen. Volgens de bookmakers wordt dat Mourinho, kortgeleden nog op een rating van 14 tegen 1, maar nu al op 5 tegen 1. 82 procent van de gokkers meent dan ook dat de Portugees als eerste zal vliegen. Oh ja, Pep Guardiola staat genoteerd aan 80 tegen 1.