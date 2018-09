Arends en Piek klaar in gemengd dubbel

Het Nederlandse koppel boog voor het als zevende geplaatste Maleisische duo Soon Huat Goh en Shevon Jemie Lai. Na ruim een half uur spelen was de stand 21-13 21-17 in het voordeel van de Maleisiërs.

Arends en Piek wonnen in de eerste ronde nog overtuigend van het Amerikaanse koppel Mathew Fogarty en Isabel Zhong. Piek komt dinsdag nog in actie in het vrouwendubbel met Cheryl Seinen. Arends zit met Ruben Jille nog in het toernooi in het mannendubbel.

Debora Jille en Imke van der Aar bereikten in het vrouwendubbelspel de tweede ronde. De Nederlandse vrouwen rekenden in hun openingspartij af met Meghana Jakkampudi en Poorvisha Ram uit India: 21-15 19-21 21-18. Jille en Van der Aar stuiten nu op het als achtste geplaatste Indonesische duo Della Destiara Haris en Rizki Amelia Pradipta.