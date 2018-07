’Bale kan leegte Ronaldo opvullen’

De Welshman wordt echter al een behoorlijke lange tijd gelinkt aan een vertrek uit de Spaanse hoofdstad. Onder Zinedine Zidane wist hij nooit echt een basisplaats te veroveren. Nu Ronaldo echter voor 112 miljoen euro naar Juventus is vertrokken, zijn er nieuwe kansen voor de snelle aanvaller.

„Gareth wil graag voor Real Madrid blijven spelen. Cristiano Ronaldo is een van de grootste spelers uit de clubgeschiedenis. Hij had een verlangen om te vertrekken en dat hebben we gehonoreerd. Maar Gareth is ook een magnifieke speler, met zoveel kwaliteiten. Hij kan helpen om die leegte op te vullen”, zegt Lopetegui tegen BBC.

Bale maakte twee doelpunten in de Champions League-finale tegen Liverpool, waarbij de omhaalgoal het meest tot de verbeelding spreekt. Volgens Lopetegui heeft hij in de voorbereiding lekker samengespeeld met Karim Benzema. „Als dit mijn selectie is voor aan het begin van het seizoen, ben ik een tevreden coach.”