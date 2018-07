VIDEO - Uniek kijkje achter de schermen bij Sunweb in slotweek Tour

In ’The Decisive Week’ krijgen we een unieke blik achter de schermen in de ploegbus, op de massagetafel of aan het ontbijt en dat aangevuld met mooie actiebeelden.

We komen zo te weten hoe Dumoulin het sterke Team Sky wilde ontwrichten (’Als ik voor een gekke aanval kies, gaat dat mijn kop kosten’), het belang van verkenningen (’Ik heb die coaching nodig’) en krijgen ook de frustraties over de motor van Primoz Roglic te zien (’Waar slaat dit op? Wat is dit voor kutzooi?’).

Maar ook het verhaal over de verloren outfit die vlak voor de tijdrit nog moest vervangen worden door een nieuw exemplaar komt aan bod.

Net als de oprechte dankbaarheid van Dumoulin voor die stunt en het even oprechte moment van geluk toen hoe hij uiteindelijk hoorde dat hij die bewuste tijdrit toch had gewonnen.