Michael van Gerwen redt in laatste leg punt in Premier League

In het gelijkopgaande treffen kreeg Van Gerwen bij een 5-5 stand de kans om een voorsprong te pakken, maar op dat moment kreeg de beste darter van de laatste jaren zowel dubbel 18 als dubbel 9 er niet in. Van den Bergh kreeg de mogelijkheid om toe te slaan, maar dat voorkwam Van Gerwen met een uitgooi van 101.

Beide darters zaten rond de 100 gemiddeld. Van Gerwen haalde vanaf 2013 altijd de finale van de Premier League, en sloeg toe in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar haalde de drievoudig wereldkampioen in een door corona verstoorde editie zeer verrassend de play-offs niet.

Dinsdag volgt al de tweede speelronde in de Premier League. Dan stuit Van Gerwen op Peter Wright, de Schotse wereldkampioen van 2020 die hem het afgelopen jaar zo vaak probeerde pijn te doen met speldenprikjes in de media.

Vier keer 6-6

Tijdens het openingsduel van de avond was het de beurt aan de finalisten van vorig jaar om het spits af te bijten. De winnaar was een andere dan in 2020. Nathan Aspinall klopte regerend kampioen Glen Durrant met 7-3 in legs.

In de twee goede wedstrijden die volgden deelden Rob Cross en Jose de Sousa en Peter Wright en Jonny Clayton een punt: 6-6. Zowel de Sousa als Clayton debuteerde donderdagavond in de prestigieuze dartscompetitie.

Ook het duel tussen Gary Anderson en James eindigde in een gelijkspel: 6-6. De Schot besloot met een spetterende 156-finish. Wade hoorde pas maandag dat hij deze Premier League in actie mag komen. Gerwyn Price testte positief op corona en werd uitgesloten van deelname. Al betwiste Price zijn positieve test. Bij drie sneltesten kwam er later op de dag een negatief resultaat uit.

Uitslagen

Nathan Aspinall - Glen Durrant 7-3

Rob Cross - Jose de Sousa 6-6

Peter Wright - Jonny Clayton 6-6

James Wade - Gary Anderson 6-6

Michael van Gerwen - Dimitri Van den Bergh 6-6

Avond 2: 6 april

Gary Anderson - Jose de Sousa

Jonny Clayton - Glen Durrant

Dimitri Van den Bergh - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Peter Wright

James Wade - Rob Cross