Het bizarre seizoen van stuntploeg Atalanta

AMSTERDAM - Hoe pijnlijk was de uitschakeling van Atalanta Bergamo in het zicht van de haven. De opzienbarende debutant in de Champions League had de halvefinaleplaats binnen handbereik, maar zag die door de gelijkmaker én winnende goal van Paris Saint-Germain in de absolute slotminuten toch nog in rook opgaan (1-2). Een ontzettend sneue aftocht voor de Italiaanse stuntploeg, die als Klein Duimpje de Franse Goliath geweldig partij had geboden. Ondanks die pijnlijke uitschakeling van de ploeg van het voormalige Eredivisie-trio Hans Hateboer, Marten de Roon en Robin Gosens, die heel verdienstelijk speelden, kan Atalanta terugkijken op een memorabel seizoen.