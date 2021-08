Premium Het beste van De Telegraaf

Vooral in de voorste linie Roger Schmidt pleit voor meer kwaliteit in selectie PSV

Door Wilber Hack Kopieer naar clipboard

Roger Schmidt tijdens de Champions League play-offs wedstrijd tussen PSV en Benfica. Ⓒ ANP

Natuurlijk overheerste bij trainer Roger Schmidt ook vrijdag nog de teleurstelling over de uitschakeling in de Champions League. Hij constateerde dat PSV in de drie voorronden steeds bijna het topniveau had gehaald, maar dat details over het lot van de Eindhovense club beslisten.