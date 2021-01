Terugkeer UFC-ster Khabib Nurmagomedov in de maak?

Premium Sport

Khabib Nurmagomedov sterk als beer, maar is hij ook de GOAT?

Khabib Nurmagomedov kondigde afgelopen weekend totaal onverwacht zijn afscheid aan nadat hij tegen de Amerikaan Justin Gaethje zijn 29e zege op een rij had geboekt. Wie is die ongeslagen koning van het MMA? En is hij ook de allerbeste die ooit in de kooi heeft gestaan?