Van Marwijk laat zich zien bij PSV

De 66-jarige voormalig (bonds)coach van onder meer het Nederlands elftal, Australië, Feyenoord en Borussia Dortmund vervult dit seizoen een ondersteunende rol op de Herdgang. Zijn schoonzoon Mark van Bommel is sinds vorige maand hoofdtrainer in Eindhoven.

Van Bommel was afgelopen WK assistent van Van Marwijk bij de nationale ploeg van Australië en vervulde die rol eerder bij Saoedi-Arabië.

PSV trainde zonder Santiago Arias. De rechtsback uit Colombia is in gesprek met Atletico Madrid over een transfer.