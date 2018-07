Voormalig renner (52) overlijdt na insectenbeet

De Duitser, die 52 jaar werd, deed onder meer vijf keer mee aan de Tour France. Ook won hij etappes in de Ronde van Italië, Ronde van Zwitserland en Parijs Nice.

Volgens Duitse media overleed Kappes nadat hij in de nacht van maandag op dinsdag door een insect werd gestoken en een allergische reactie kreeg, die hartfalen tot gevolg had.

,,De schok is enorm'', aldus Stephan Hilgers, voorzitter van de wielervereniging in Neuss. Kappes, die de meeste zeges in zijn loopbaan bij het baanwielrennen en in zesdaagses pakte, was tot zijn dood directeur van de koers in die stad.

Kappes was directeur van de wielerwedstrijd Tour de Neuss, die woensdag wordt afgewerkt.