FC Utrecht kent geen medelijden met Willem II: 0-6

Al na 19 minuten stond het 0-3 door goals van Hidde ter Avest en Sander van de Streek, die tweemaal scoorde en nu met zeven goals clubtopscorer is. Nooit eerder in de Eredivisie-historie wisten de Utrechters in een uitwedstrijd zo snel zo’n ruime marge te bewerkstelligen.

FC Utrecht was extra gebrand op succes in Tilburg na de afloop van het vorige seizoen. De KNVB besloot na het stilleggen van de competitie vanwege de corona-uitbraak FC Utrecht te passeren voor een Europees ticket, waardoor Willem II Europa in ging.

Het was ontluisterend hoe Willem II in de eerste vijfenveertig minuten van het veld werd geblazen. Willem II-trainer Zeljko Petrovic gooide na de 0-3 gedesillusioneerd zijn kauwgompje weg. De geboren Montenegrijn is drie weken geleden aangesteld om een schokeffect te bewerkstelligen, maar een groot succes is het nog niet.

Othmane Boussaid van FC Utrecht (links) strijdt om de bal met Mike Tresor Ndayishimiye. Ⓒ ANP

Petrovic begon met een belangrijke 2-0 zege op FC Emmen, waarbij Willem II voetballend weinig liet zien, maar efficiënter was dan de tegenstander. Het gewenste vervolg is echter uitgebleven. Na de 5-0 nederlaag bij Feyenoord vorige week, was het onthutsend wat de Tilburgers tegen FC Utrecht lieten zien. Op alle vlakken werd de thuisploeg, die door de nederlaag naar de zeventiende plek is gezakt, afgetroefd.

Na rust voerde FC Utrecht, dat nog legio kansen miste en tweemaal de paal raakte, de score op tot 6-0 door goals van Bart Ramselaar, Gyrano Kerk en Mark van der Maarel. Daarmee is het op zijn zachtst gezegd geen gelukkige entree geworden voor de nieuwe keeper Aro Muric en nieuw centrale verdediger Sven van Beek. De nieuwe Willem II-defensie heeft in twee duels al elf tegengoals geïncasseerd.

FC Utrecht is door de voetbalvoorstelling gestegen naar de zevende plaats. Voor Petrovic en Willem II begint de tijd te dringen. Midweeks tegen ADO Den Haag en komend weekeinde tegen Sparta Rotterdam zijn punten broodnodig om niet volledig weg te zinken in het moeras van degradatievoetbal.

