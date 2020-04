Bosz wil toch voetballen zonder fans

„Als we helemaal niet voetballen komen veel clubs in grote financiële problemen. Daarom moeten we solidariteit tonen”, zegt de Nederlandse coach van topclub Leverkusen.

Eerder had Bosz gezegd weinig te voelen voor de in Duitsland zogenoemde ’Geisterspiele’. „Want voetballen doen we voor de fans. Ik vind dat uiteraard nog steeds. Maar we hebben helaas te maken met uitzonderlijke omstandigheden en daar moeten we rekening mee houden.”

In Duitsland speelt men met de gedachte medio mei de competitie te hervatten met wedstrijden zonder publiek.