Onstopbaar City bindt ook Chelsea aan zegekar, belangrijke winst Tim Krul

Lang waren het de keepers die uitblonken in het Etihad Stadium. Beide doelverdedigers hadden een paar prima reddingen in huis. Maar twintig minuten voor tijd werd de ban dan toch gebroken. Kevin De Bruyne stoomde op en krulde vanaf een meter of twintig de bal in de verre hoek.

Door de overwinning heeft Manchester City nu een voorsprong van dertien punten op Chelsea. Liverpool heeft een punt minder dan de Londenaren, maar heeft wel twee duels minder gespeeld.

Nathan Aké ontbrak bij City, Ziyech stond tot vlak voor de treffer van De Bruyne op het veld.

Newcastle laat zege liggen

Newcastle United leek in eigen huis lange tijd af te rekenen met Watford. De ploeg met aanwinst Kieran Trippier in de basis kwam op voorsprong via Allan Saint-Maximin. Daar leek het lang bij te blijven, maar Joao Pedro maakte twee minuten voor tijd toch de gelijkmaker met een knappe kopbal.

Norwich City - met Tim Krul onder de lat - rekende in eigen huis af met Everton. Al na twintig minuten stond het 2-0 door een eigen goal van Michael Keane en Adam Idah. Richarlison bracht na rust wel de spanning terug, maar de gelijkmaker wist Everton niet meer af te dwingen. Door de zege is Norwich voorlopig van de laatste plaats af.

Wolverhampton won met 3-1 van Southampton. Raul Jimenez maakte vanaf elf meter de openingstreffer en de marge werd verdubbeld via Conor Coady. James Ward-Prowse redde in de slotfase nog de eer voor de bezoekers, waarna Adama Traoré de eindstand bepaalde.

Afgelaste derby van Noord-Londen

De speelronde in de Premier League is verder onthoofd vanwege het niet doorgaan van het andere grote affiche. De Londense derby Tottenham Hotspur-Arsenal is uitgesteld vanwege de vele afwezigen door corona, blessures en de Afrika Cup bij de bezoekers.