Onstopbaar City bindt ook Chelsea aan zegekar, Tottenham boos na uitstel Arsenal-duel

Lang waren het de keepers die uitblonken in het Etihad Stadium. Beide doelverdedigers hadden een paar prima reddingen in huis. Maar twintig minuten voor tijd werd de ban dan toch gebroken. Kevin De Bruyne stoomde op en krulde vanaf een meter of twintig de bal in de verre hoek.

Door de overwinning heeft Manchester City nu een voorsprong van dertien punten op Chelsea. Liverpool heeft een punt minder dan de Londenaren, maar heeft wel twee duels minder gespeeld.

Nathan Aké ontbrak bij City, Ziyech stond tot vlak voor de treffer van De Bruyne op het veld.

Tottenham boos na uitstel duel in Premier League met Arsenal

Tottenham Hotspur heeft weinig begrip voor de beslissing van de Premier League het voor zondag geplande duel met Arsenal niet te laten doorgaan. De tegenstander heeft niet de beschikking over voldoende spelers, waarbij het minimum vereiste dertien veldspelers en een doelman is. Volgens de Spurs echter gaat deze regel alleen op als er te weinig spelers zijn vanwege besmettingen met het coronavirus.

Dat is volgens Tottenham niet het geval. Volgens de club heeft Arsenal vooral last van blessures én het gemis van naar de Afrika Cup afgevaardigde voetballers. „Het heeft er alle schijn van dat er met twee maten wordt gemeten”, aldus de Spurs in een reactie. „Wij zijn uit het toernooi om de Conference League gezet omdat we door een uitbraak niet voldoende spelers hadden. Ons verzoek om de wedstrijd tegen Leicester City uit te stellen vanwege Covid-19 werd eerder genegeerd. Wat nu gebeurt is voor ons moeilijk te begrijpen.”

Van de Noor Martin Ødegaard staat bij Arsenal vast dat hij besmet is met het virus. Verder is Granit Xhaka geschorst. Cedric Soares, Bukayo Saka en Calum Chambers zijn geblesseerd. Daarnaast nemen Thomas Partey, Mohamed Elneny, Nicolas Pepe en Pierre-Emerick Aubameyang in Kameroen deel aan de Afrika Cup.

Newcastle laat zege liggen

Newcastle United leek in eigen huis lange tijd af te rekenen met Watford. De ploeg met aanwinst Kieran Trippier in de basis kwam op voorsprong via Allan Saint-Maximin. Daar leek het lang bij te blijven, maar Joao Pedro maakte twee minuten voor tijd toch de gelijkmaker met een knappe kopbal.

Norwich City - met Tim Krul onder de lat - rekende in eigen huis af met Everton. Al na twintig minuten stond het 2-0 door een eigen goal van Michael Keane en Adam Idah. Richarlison bracht na rust wel de spanning terug, maar de gelijkmaker wist Everton niet meer af te dwingen. Door de zege is Norwich voorlopig van de laatste plaats af.

Wolverhampton won met 3-1 van Southampton. Raul Jimenez maakte vanaf elf meter de openingstreffer en de marge werd verdubbeld via Conor Coady. James Ward-Prowse redde in de slotfase nog de eer voor de bezoekers, waarna Adama Traoré de eindstand bepaalde.