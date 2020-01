Warren wereldkampioen darts bij de BDO

De darter uit Wales was in de Lakeside Country Club in de finale met 7-4 te sterk voor zijn landgenoot Jim Williams.

De 57-jarige Warren is de opvolger van Glen Durrant, die de afgelopen drie edities van het BDO-WK op zijn naam schreef. Hij is de eerste Welshman sinds 2008, toen Mark Webster zegevierde, die het BDO-WK weet te winnen.

Het WK in de Lakeside Country Club werd in 1998, 1999, 2003 en 2005 gewonnen door Raymond van Barneveld. Later stapte hij - en met hem veel andere bekende darters - over naar de PDC, waar het prijzengeld aanzienlijk hoger is.

Zaterdagavond won Mikuru Suzuki al het toernooi bij de vrouwen.