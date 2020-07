’Nooit een betere tijd geweest om UFC-fan te zijn’

UFC-president Dana White. Ⓒ ANP

In 15 dagen knokken verspreid over 4 evenementen, maar liefst 94 MMA-vechters tegen elkaar. Het veelbesproken Fight Island is een feit. En dat in coronatijd. UFC-baas Dana White klopt zich in aanloop naar zaterdag, wanneer de eerste partijen plaatsvinden, nadrukkelijk op de borst. Maar hoe pakt de UFC het precies aan?