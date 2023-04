Premium Het beste van De Telegraaf

Wel of geen Sanne Wevers? Samenstelling EK-selectie moeilijke puzzel

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Naomi Visser Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De spanning is groot want de verschillen zijn klein. Nagenoeg niemand is zeker van haar zaak als maandag de selectie voor de Europese Kampioenschappen Turnen bekend wordt gemaakt. Alleen Naomi Visser kan er wel op rekenen dat ze halverwege deze maand een week in het Turkse Antalya zal doorbrengen. De grote vraag is of Sanne Wevers, die alleen op balk uitkomt, wordt geselecteerd.