Wüst en Visser vinden sponsor

Extra opvallend is dat ook Gerard Kemkers, die in 2014 de schaatssport inruilde voor de voetbalwereld, wordt betrokken bij het project.

Het nieuwe initiatief van Infestos is gericht op duurzame talentontwikkeling in de sport en het bedrijfsleven. Het schaatsen is daar dus een onderdeel van. Kemkers, voormalig succescoach van onder anderen Sven Kramer en Wüst, zal zich vanaf 1 november namens Infestos gaan inzetten voor de verdere concretisering van dit talentenprogramma. De plannen daaromtrent worden de komende maanden verder besproken en uitgewerkt.

“Infestos wil talenten helpen om naar de top te komen”, vertelt Kemkers. “Als ze dan uiteindelijk de overstap maken naar de topploegen, dan is dat prima. Wij stellen onszelf de vraag: hoe kunnen we die constante voeding blijven brengen naar de beste ploegen van Nederland? En dat in allerlei sporten. De klassieke vorm van sportsponsoring is simpelweg naast de kampioenen staan. Dit is een heel andere manier, die mij triggert. Het doel is om uiteindelijk tot een multi-talententeam te komen, waarbij de schaatsploeg als een vliegwiel dient.”

Peter Kolder en Wouter olde Heuvel zullen de schaatsploeg gaan leiden als coaches. Naast Wüst, Visser en Van Beek maken ook Marcel Bosker, Jos de Vos, Louis Hollaar en Marwin Talsma deel uit van het team. Wüst, Bosker, Visser, Kolder en Olde Heuvel tekenen een contract voor twee jaar. De rest voor één jaar, waarbij beide partijen uiteraard de intentie hebben om langer met elkaar door te gaan.

